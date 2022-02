NOW: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NOW hat am 17.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,070 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 432,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 319,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,080 USD. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

NOW hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,024 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,63 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at