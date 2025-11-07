NOW: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NOW lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 634,0 Millionen USD gegenüber 606,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at