Now: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Now hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,57 Prozent auf 27,9 Millionen PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,8 Millionen PHP in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Now mit einem Umsatz von insgesamt 135,43 Millionen PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,68 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren, um -28,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at