Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
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07.05.2026 21:45:00
Now That Fluor Is Done Selling Its Stake in NuScale Power, Is It Time to Buy the Next-Gen Nuclear Company?
Nuclear energy is enjoying a resurgence as data center energy demand grows rapidly and regulators emphasize the need for reliable, domestic energy. One promising technology that could revolutionize nuclear energy as we know it is small modular reactors (SMRs), like those developed by NuScale Power (NYSE: SMR).The stock surged amid positive developments in the nuclear industry over the past year, reaching as high as $57 per share last October. The surge in the stock provided an exit opportunity for Fluor, which was an early investor in NuScale Power. The company began selling its stake in NuScale last October and completed the sale in April, creating significant selling pressure on NuScale, which is now down nearly 80% from its 52-week high.With Fluor done selling its NuScale stake, is it time to buy the next-gen nuclear energy stock? Let's dive into the business to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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