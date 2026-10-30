NowVertical Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NowVertical Group veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69652,12 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NowVertical Group ein EPS von 109682,78 ARS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6 158,30 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NowVertical Group einen Umsatz von 4 526,27 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at