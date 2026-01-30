NowVertical Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NowVertical Group ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NowVertical Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 93927,24 ARS. Im letzten Jahr hatte NowVertical Group einen Gewinn von 62911,85 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 127,48 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 73,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 955,11 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 357739,46 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NowVertical Group ein Gewinn pro Aktie von 215454,57 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16 536,92 Milliarden ARS gegenüber 10 057,77 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at