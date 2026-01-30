30.01.2026 06:31:29

NowVertical Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NowVertical Group ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NowVertical Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 93927,24 ARS. Im letzten Jahr hatte NowVertical Group einen Gewinn von 62911,85 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 127,48 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 73,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 955,11 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 357739,46 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NowVertical Group ein Gewinn pro Aktie von 215454,57 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16 536,92 Milliarden ARS gegenüber 10 057,77 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen