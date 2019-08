NOZ: SPD-Fraktionschefin: Olaf Lies ist Sympathieträger für Sozialdemokraten

Osnabrück (ots) - SPD-Fraktionschefin: Olaf Lies ist Sympathieträger für Sozialdemokraten

Großer Zuspruch für niedersächsischen Umweltminister - Modder: Freuen uns, wenn er bleibt

Osnabrück. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies erfährt angesichts seines möglichen Jobwechsels in die Wirtschaft großen Zuspruch aus der SPD. Johanne Modder, Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Landtag, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir würden uns alle freuen, wenn er bleibt." Sie habe am Wochenende mit vielen Parteimitgliedern gesprochen. Die Meinungen seien weitgehend einhellig. Modder sagte: "Olaf Lies ist überall anerkannt und ein Sympathieträger der SPD." Würde er sich doch für einen Wechsel zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) entscheiden, wäre sie darüber "tieftraurig", so Modder. Lies will sich am Montagmorgen um 10 Uhr in Hannover gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil zu seiner Zukunftsplanung äußern.

