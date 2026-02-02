|
Nozaki Insatsu Shigyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nozaki Insatsu Shigyo ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nozaki Insatsu Shigyo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,26 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
