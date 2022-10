Nozaki Insatsu Shigyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nozaki Insatsu Shigyo ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nozaki Insatsu Shigyo die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,15 Milliarden JPY gegenüber 3,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at