Nozawa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nozawa hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at