Nozawa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nozawa hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nozawa 31,91 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at