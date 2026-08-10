Nozawa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nozawa hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 15,00 JPY. Im letzten Jahr hatte Nozawa einen Gewinn von 6,85 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 5,52 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at