Nozawa legte Quartalsergebnis vor

Nozawa präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 51,56 JPY gegenüber 100,11 JPY je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nozawa im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,31 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 21,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at