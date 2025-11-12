Nozawa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nozawa hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,91 JPY, nach 24,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Nozawa im vergangenen Quartal 5,77 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nozawa 5,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at