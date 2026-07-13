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13.07.2026 06:31:29
NP3 Fastigheter AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NP3 Fastigheter AB stellte am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 5,27 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,91 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 621,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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