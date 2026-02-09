09.02.2026 06:31:29

NP3 Fastigheter AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NP3 Fastigheter AB hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,08 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,63 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 588,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 523,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 19,12 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte NP3 Fastigheter AB 14,17 SEK je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,27 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NP3 Fastigheter AB einen Umsatz von 1,99 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 14,90 SEK sowie einen Umsatz von 2,25 Milliarden SEK prognostiziert.

