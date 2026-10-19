NP3 Fastigheter AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NP3 Fastigheter AB hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 7,77 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NP3 Fastigheter AB 5,05 SEK je Aktie eingenommen.

NP3 Fastigheter AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 639,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 572,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at