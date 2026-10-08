NPC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NPC hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 23,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NPC 36,72 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 22,84 JPY beziffert, während im Vorjahr 61,36 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 37,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at