14.01.2026 06:31:28
NPC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NPC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
NPC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.
NPC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 76,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
