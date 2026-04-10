NPC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NPC hat am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,19 JPY gegenüber 10,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NPC 755,8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,53 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at