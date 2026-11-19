NPC hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

NPC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 104,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,61 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 109,34 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at