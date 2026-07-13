|
13.07.2026 06:31:29
NPC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NPC ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NPC die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,42 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,13 Prozent zurück. Hier wurden 735,1 Millionen JPY gegenüber 909,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!