NPC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NPC ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NPC die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,42 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,13 Prozent zurück. Hier wurden 735,1 Millionen JPY gegenüber 909,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at