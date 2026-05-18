NPC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NPC stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 120,00 KRW. Im letzten Jahr hatte NPC einen Gewinn von 53,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 110,05 Milliarden KRW – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NPC 99,86 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at