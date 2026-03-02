NPC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NPC hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,04 KRW. Im Vorjahresviertel hatte NPC -590,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,92 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 104,85 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 301,73 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NPC 1893,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,64 Prozent auf 450,76 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at