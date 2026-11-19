NPC hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 103,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 109,34 Milliarden KRW – eine Minderung von 5,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 115,61 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at