NPC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NPC präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 5,04 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -545,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 104,85 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122,92 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 301,73 KRW. Im letzten Jahr hatte NPC einen Gewinn von 1942,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 450,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 458,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

