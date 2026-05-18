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18.05.2026 06:31:29
NPC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
NPC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 121,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,05 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 99,86 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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