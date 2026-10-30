NPK International Stock Falls 11% Despite Higher Q3 Profit And Revenue

(RTTNews) - NPK International Inc. (NPKI) is down 10.89 percent, losing $1.22 to $9.98 on Friday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter results, with net income increasing to $6.11 million from $5.65 million a year earlier. Earnings per share remained unchanged at $0.07.

NPK International is currently trading at $9.98, down from the previous close of $11.20 after opening at $8.24 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $8.24 and $10.27 during the session. Trading volume stands at 1.71 million shares, compared with an average volume of about 748,000 shares.

Third-quarter revenue increased to $76.28 million from $68.84 million a year earlier, while operating income from continuing operations rose to $9.16 million from $9.06 million. For the first nine months of 2026, net income increased to $28.53 million from $24.34 million, while revenue rose to $232.93 million from $201.85 million.

NPK International shares have traded between $8.24 and $16.50 over the past 52 weeks.