Newpark Resources Aktie

Newpark Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854501 / ISIN: US6517185046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 17:38:04

NPK International Stock Falls 11% Despite Higher Q3 Profit And Revenue

(RTTNews) - NPK International Inc. (NPKI) is down 10.89 percent, losing $1.22 to $9.98 on Friday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter results, with net income increasing to $6.11 million from $5.65 million a year earlier. Earnings per share remained unchanged at $0.07.

NPK International is currently trading at $9.98, down from the previous close of $11.20 after opening at $8.24 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $8.24 and $10.27 during the session. Trading volume stands at 1.71 million shares, compared with an average volume of about 748,000 shares.

Third-quarter revenue increased to $76.28 million from $68.84 million a year earlier, while operating income from continuing operations rose to $9.16 million from $9.06 million. For the first nine months of 2026, net income increased to $28.53 million from $24.34 million, while revenue rose to $232.93 million from $201.85 million.

NPK International shares have traded between $8.24 and $16.50 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newpark Resources Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Newpark Resources Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Newpark Resources Inc. 8,40 7,69% Newpark Resources Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen