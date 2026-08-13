NPL Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NPL Chemicals lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,55 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NPL Chemicals im vergangenen Quartal 960,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NPL Chemicals 666,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at