NPL Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NPL Chemicals stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,34 Prozent auf 682,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte NPL Chemicals 770,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at