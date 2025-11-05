|
05.11.2025 06:31:28
NPL Chemicals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NPL Chemicals stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,34 Prozent auf 682,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte NPL Chemicals 770,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!