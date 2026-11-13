NPL Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NPL Chemicals hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 INR gegenüber 0,670 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,12 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NPL Chemicals 682,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at