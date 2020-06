NPL-Handelsplattform Debitos rechnet mit Verdopplung der NPL

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzdienstleister Debitos rechnet damit, dass sich das Volumen der notleidenden Kredite (non performing loans - NPL) im Euroraum infolge der Corona-Pandemie verdoppeln wird. "Wir erwarten, dass das NPL-Volumen bis 2021 von rund 500 auf mehr als 1 Billion hochgehen wird", sagte CEO Timur Peters im Interview und fügte hinzu: "Wir werden Ende des dritten Quartals die ersten Einschläge sehen, wenn die derzeit geltenden Zahlungsaufschübe und Moratorien auslaufen." Debitos ist eine Online-Plattform, auf der Banken und andere Akteure notleidende Forderungen höchstbietend versteigern können.

Hier sind neben großen Playern auch mehrere hundert kleiner bis mittelgroßer Investoren als Käufer registriert, die ihr Investmentprofil hinterlegt und die Handelsbedingungen von Debitos anerkannt haben. Sie können bei Interesse sofort handeln. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt bietet damit einen Service, dessen Aufbau sich die EU-Kommission nach der Finanzkrise auf die Fahnen geschrieben hatte, um auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein. "Jetzt haben wir diese Situation wieder", sagte Peters.

Derzeit sind bei Debitos Kredite für 680 bis 700 Millionen Euro im Angebot. Ein großer Teil davon stammt aus Italien - Ergebnis einer neuen Kooperation mit dem italienischen Kreditmanager Dovalue, der alleine in Italien Kredite im Wert von 80 Milliarden Euro verwaltet. Allerdings liegen wegen der Corona-Pandemie Angebots- und Nachfragepreise besonders in Italien noch recht weit auseinander, so dass nur wenig Geschäfte zustande kommen. Debitos rechnet damit, dass die Unsicherheit bis September so weit verschwunden ist, dass das Geschäft dort dann wieder in Gang kommt. "Deutsche Banken nehmen bereits jetzt wieder mehr Kontakt auf", sagte Peters.

Der Debitos-CEO hofft - "auch im Interesse einer gesunden Ökonomie" - damit, dass die Europäische Zentralbank an ihrem im vergangenen Jahr beschlossenen strikten Regelwerk für den raschen Abbau von NPL festhält. Seine Befürchtung ist allerdings, "dass der politische Druck aus Italien und anderen Ländern wieder groß sein wird, die Richtlinien aufzuweichen".

