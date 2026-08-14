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14.08.2026 06:31:29
NPR Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NPR Finance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat NPR Finance 10,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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