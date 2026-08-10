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10.08.2026 06:31:29
NPR-RIKEN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NPR-RIKEN lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 114,17 JPY gegenüber 120,33 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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