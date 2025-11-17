|
17.11.2025 06:31:29
NPR-RIKEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
NPR-RIKEN hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 138,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NPR-RIKEN 55,45 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat NPR-RIKEN 40,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,54 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!