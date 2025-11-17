NPR-RIKEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NPR-RIKEN hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 138,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NPR-RIKEN 55,45 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat NPR-RIKEN 40,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,54 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at