18.05.2026 06:31:29

NPR-RIKEN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NPR-RIKEN hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 126,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NPR-RIKEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 42,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 521,58 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 323,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 163,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte NPR-RIKEN 170,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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