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16.11.2026 06:31:29
NPR-RIKEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NPR-RIKEN hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 38,77 JPY. Im letzten Jahr hatte NPR-RIKEN einen Gewinn von 138,14 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NPR-RIKEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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