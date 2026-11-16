NPR-RIKEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NPR-RIKEN hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 38,77 JPY. Im letzten Jahr hatte NPR-RIKEN einen Gewinn von 138,14 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NPR-RIKEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at