Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
15.01.2026 09:00:00
NPU für den Raspberry Pi 5: Edge-KI-Beschleuniger leistet bis zu 40 Tops
Raspberry Pi Plc. bringt das PCI-Express-Modul AI HAT+ 2 für den Raspi 5. Es kombiniert den KI-Chip Hailo-10H mit 8 GByte LPDDR4X-RAM, etwa zur Objekterkennung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
