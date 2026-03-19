NR Instant Produce hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NR Instant Produce hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NR Instant Produce ein Ergebnis je Aktie von -0,340 THB vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 727,5 Millionen THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 901,4 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,420 THB vermeldet. Im Vorjahr waren -0,310 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,80 Prozent zurück. Hier wurden 3,00 Milliarden THB gegenüber 3,84 Milliarden THB im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at