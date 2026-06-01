NR Instant Produce: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NR Instant Produce ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NR Instant Produce die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 THB gegenüber -0,140 THB im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 592,7 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 785,6 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at