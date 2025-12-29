NR Instant Produce zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NR Instant Produce hat am 26.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 779,7 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 955,6 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at