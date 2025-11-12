NRB Bearings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NRB Bearings hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NRB Bearings 3,25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at