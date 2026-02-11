NRB Bearings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NRB Bearings präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,20 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,28 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

