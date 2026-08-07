NRB Industrial Bearings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NRB Industrial Bearings hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,72 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NRB Industrial Bearings einen Umsatz von 185,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at