NRB Industrial Bearings: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NRB Industrial Bearings präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,68 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 214,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at