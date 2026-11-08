NRC Aktie
WKN DE: A0RDNZ / ISIN: INE953C01018
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09.11.2026 00:15:02
NRC Health: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, NRC Health (NASDAQ:NRC) reported an 11% increase in total recurring contract value, or TRCV, to $151.9 million. That expansion signals steady customer demand for experience management tools even as implementation costs compress near-term profits.
Three things management said stand out.
Management held adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, margins steady at 27% while funding implementation capacity for major health system contracts. Upfront investments in delivery teams will weigh on short-term profits before contract expansion fuels revenue in the second half of the year.
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