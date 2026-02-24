NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|
24.02.2026 14:39:10
NRG Energy Backs Annual Earnings Outlook, Expects Adj. EBITDA To Rise
(RTTNews) - NRG Energy, Inc.(NRG) on Tuesday reaffirmed its annual earnings guidance for the full year.
For fiscal 2026, the company still expects adjusted profit of $1.685 billion to $2.115 billion, or $7.90 to $9.90 per share, with adjusted EBITDA of $5.325 billion to $5.825 billion.
For fiscal 2025, NRG Energy has reported adjusted income of $1.606 billion, or $8.07 per share, with adjusted EBITDA of $4.1 billion.
NRG was up by 2.07% at $180.30 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
