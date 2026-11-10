NRG Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NRG Energy gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 9,47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at