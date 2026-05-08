NRG Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NRG Energy hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy 3,61 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat NRG Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,26 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,43 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at