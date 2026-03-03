NRG Energy Aktie

NRG Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 16:11:26

NRG Energy Stock Falls 8% Over Announcement Of Pricing Of Upsized Secondary Offering

(RTTNews) - Shares of NRG Energy, Inc. (NRG) are moving down about 8 percent on Tuesday morning trading following the announcement of pricing of its upsized secondary offering of 14.3 million shares held by certain affiliates of LS Power at $164 per share.

The company's shares are currently trading at $160.56 on the New York Stock Exchange, down 8.54 percent. The stock opened at $162.85 and has dropped as low as $159.04 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $79.57 to $189.96.

The shares were part of the consideration the selling stockholders received from NRG in connection with the recently closed acquisition of the LS Power portfolio entities on January 30, 2026. The secondary offering is expected to close on March 4, 2026.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NRG Energy Inc.

mehr Nachrichten